Экс-заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову доложено о подозрении в незаконном обогащении на 97 млн ​​грн

По данным следствия, бывший заместитель председателя ВХСУ оформил на себя и семью недвижимость, авто, землю и наличные деньги.

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Офис Генерального прокурора сообщил бывшему заместителю Высшего хозяйственного суда о подозрении в незаконном обогащении на сумму свыше 97 миллионов гривен. Подозрение подготовлено на основании материалов Государственного бюро расследований.

Как отмечает ОГП, в ходе досудебного расследования этого уголовного производства ГБР инициировало перед НАПК проведение мониторинга образа жизни бывшего судьи. В результате НАПК выявило в действиях фигуранта признаки незаконного обогащения на сумму более 97 млн грн.

Правоохранители не называют имени подозреваемого, однако по данным СМИ, речь идет о бывшем заместителе председателя Высшего хозяйственного суда Артуре Емельянове.

По результатам анализа доходов и расходов фигуранта и его доверенных лиц установлено, что приобретение указанных активов за счет законных доходов было невозможным.

«Фигурант, находясь в должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины, приобрел лично или по его поручению через других лиц активы в виде 6 квартир и 5 гаражей в элитных жилых комплексах «Новопечерские Липки» и «Tetris Hall», нежилых помещений, 3 автомобилей, 18 земельных участков, корпоративные права 2 юридических лиц и внес наличные средства на банковский счет в размере 60 тысяч долларов», — сообщили в ОГП.

Также установлено, что бывший судья, ныне адвокат, входил в состав преступной организации, состоявшей преимущественно из судей, адвокатов, арбитражных управляющих, различных сотрудников суда и других лиц, которые «построили бизнес на судебных решениях».

«Они за неправомерную выгоду выносили «нужные» решения, преимущественно в хозяйственных спорах», — указали в ведомстве.

Организатором «схемы» был бывший председатель Высшего хозяйственного суда Украины — он «незаконно вмешивался в распределение дел и передавал их на рассмотрение исключительно “своим” судьям, которые исполняли «пожелания заказчиков».

Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В настоящее время решается вопрос об изменении подозреваемому меры пресечения с личного обязательства на более строгую.

Досудебное расследование продолжается, на сегодня в рамках международного сотрудничества собираются доказательства незаконного приобретения фигурантом и его доверенными лицами активов не только на территории Украины, но и за рубежом — в частности в Австрии, Турции, ОАЭ и других странах.

Также действия фигуранта и его доверенных лиц проверяются на предмет наличия признаков легализации имущества, полученного преступным путем.

В ОГП добавляют, что подозреваемый в настоящее время содержится под стражей в рамках другого уголовного производства по факту посягательства на экономическую безопасность Украины в интересах государства-агрессора.

Так, фигуранту было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона № 2341-III от 05.04.2001).

В этом же уголовном производстве ранее было сообщено о подозрении действующему судье Хозяйственного суда Киева и бывшему высшему руководству государства.

Ранее сообщалось, что АП ВАКС изменила меру пресечения бывшему заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову.

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