В Чернобыльском заповеднике стартовал сезон гона оленей: при чем здесь предупреждение для водителей

В Чернобыльском заповеднике начался сезон гона благородных оленей, который длится в сентябре–октябре. В это время самцы соревнуются за гаремы, становятся агрессивными и нередко выходят на дороги.

Специалисты заповедника отмечают: из-за рева и схваток между самцами животные могут резко выскакивать на автотрассы, создавая риск аварий.

«И самки, и самцы определяют силу соперника по тону рева: в расцвете сил олень имеет низкий и хриплый голос. Интересно, что чем больше олень, тем длиннее его шея и грубее голос, который является визитной карточкой самца. Таким образом он более способен привлечь самок. А судя по тому, что некоторые чернобыльские олени имеют в гареме до десяти и более самок, они — очень умелые кавалеры», — говорят в заповеднике.

Водителей просят быть особенно внимательными, снижать скорость и следить за движением в местах, граничащих с лесными массивами.

Охрана заповедника усилила мониторинг, однако главная безопасность на дорогах зависит от осторожности самих водителей.

Так что в ближайшие недели стоит учитывать: по «зову сердца» олени могут оказаться прямо на проезжей части.

