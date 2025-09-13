Зеленский о российских дронах над Польшей: Я не считаю, что НАТО провалилось

Что касается российских дронов над Польшей: я не считаю, что НАТО провалилось, - сказал Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что страны НАТО должны отреагировать на факт вторжения российских дронов в Польшу. Он подчеркнул, что партнеры должны поддержать Украину по укреплению системы противовоздушной обороны. Об этом Зеленский сказал на Ежегодной конференции YES 2025.

"Я не считаю, что НАТО провалилось. Где НАТО - войны нет. Мы считаем, что это сильный альянс. Во время войны таких массированных ударов не было по территории той или иной страны НАТО. Но уже были, прилетали в Румынию, Польшу. Я считаю, что нужно ответить", - заявил Зеленский.

Президент пояснил, что речь не идет о применении НАТО того или иного оружия. По словам Зеленского, нужна решительная реакция, в частности в виде передачи Украине вооружения, которое ранее не оказывалось.

