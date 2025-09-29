Черногорский хребет в Карпатах засыпало снегом, фото

Снег выпал в Карпатах на Черногорском хребте.

Сегодня, 29 сентября, руководитель Черногорского поисково-спасательного поста Василий Фицак обнародовал фото заснеженной вершины горы Пип Иван. По его словам, в регионе ощутимо похолодало, а температура опустилась до -3°C.

"На Черногоре посыпало снегом, ощутимо похолодало, столбик термометра -3С. Холодный, восточного, северо-восточного направления ветер 8-9 м/с", - рассказал он.

Тем временем в Ивано-Франковском областном центре по гидрометеорологии уточнили, что в горах дождь с мокрым снегом. В высокогорье Карпат в ближайшую ночь прогнозируется от -2°C до +3°C, а днем ​​— 1–6°C тепла.

