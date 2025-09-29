В Молдове партия Санду «Действие и солидарность» получает более 50% голосов на выборах – посчитано 99,7% бюллетеней

Правящая партия «Действие и солидарность» лидирует на парламентских выборах в Молдове.

В Молдове после обработки 99,78% бюллетеней на парламентских выборах лидирует правящая партия "Действие и солидарность", которую основала действующая президент страны Мая Санду. В настоящее время партия получила уже 50,14% голоса избирателей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Молдовы.

На втором месте "Патриотический блок" – 24,20%

Третье место занимает блок Alternativa с почти 7,97% голосов. В парламент также попадает политическая сила "Partidul Nostru", получающая 6,21%.

Как отметили в ЦИКе, общая явка на выборы составила 52%.

