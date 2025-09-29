У Молдові партія Санду «Дія і солідарність» отримує понад 50% голосів на виборах — пораховано 99,7% бюлетенів

Правляча партія «Дія і солідарність» лідирує на парламентських виборах у Молдові.

У Молдові після обробки 99,78% бюлетенів на парламентських виборах лідирує правляча партія «Дія і солідарність», яку заснувала чинна президентка країни Мая Санду. Наразі партія отримала вже 50,14% голосів виборців. Про це свідчать дані ЦВК Молдови.

На другому місці "Патріотичний блок" - 24,20%

Третє місце посідає блок "Alternativa" з майже 7,97% голосів. До парламенту також потрапляє політична сила "Partidul Nostru", що отримує 6,21%.

Як зазначили у ЦВК, загальна явка на вибори становила 52%.

Нагадаємо, 28 вересня у Молдові відбулися парламентські вибори. У виборах брали участь 14 партій, чотири блоки і чотири незалежні кандидати. Для проходження до парламенту встановлено виборчий бар'єр: 5% для партій, 7% для коаліцій та 2% для незалежних кандидатів.

