У Молдові стартували парламентські вибори — що відомо

Президентка Молдови Мая Санду проголосувала на парламентських виборах.

У Молдові 28 вересня проходять парламентські вибори, на яких громадяни обирають понад сотню депутатів, що керуватимуть країною впродовж наступних чотирьох років. Про це повідомляє NewsMaker.

У виборах беруть участь 14 партій, чотири блоки і чотири незалежні кандидати. Очікується, що основна боротьба розгорнеться між правлячою партією «Дія і солідарність» (PAS) і Патріотичним блоком, до якого входять соціалісти, комуністи, партія «Серце «Молдови» і партії «Майбутнє Молдови».

Особливістю цьогорічних виборів стало голосування поштою для громадян Молдови, які проживають у 10 країнах. Загалом ЦВК відкрила 301 виборчу дільницю в 41 державі світу.

Президентка Молдови Мая Санду проголосувала на парламентських виборах і звернулася до громадян із закликом взяти участь у голосуванні.

«Я проголосувала за парламент, який допоможе нам зберегти мир, поважатиме Республіку Молдова та її громадян, і разом з яким ми продовжимо будувати європейську Молдову. Шановні громадяни, я закликаю вас прийти на вибори. Наша рідна Молдова в небезпеці, і вона потребує вашої підтримки. Ви можете врятувати її своїм голосом уже сьогодні, адже завтра може бути запізно. Долю нашої країни має визначити ваш голос, а не куплені голоси», - заявила Санду.

