В Молдове стартовали парламентские выборы — что известно

Президент Молдовы Мая Санду проголосовала на парламентских выборах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Молдове 28 сентября проходят парламентские выборы, на которых граждане избирают более сотни депутатов, которые будут руководить страной в течение следующих четырех лет. Об этом сообщает NewsMaker.

В выборах принимают участие 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Ожидается, что основная борьба развернется между правящей партией «Действие и солидарность» (PAS) и Патриотическим блоком, в который входят социалисты, коммунисты, партия «Сердце Молдовы» и партии Будущее Молдовы.

Особенностью выборов этого года стало голосование по почте для граждан Молдовы, проживающих в 10 странах. В целом ЦИК открыл 301 избирательный участок в 41 государстве мира.

Президент Молдовы Мая Санду проголосовала на парламентских выборах и обратилась к гражданам с призывом принять участие в голосовании.

«Я проголосовала за парламент, который поможет нам сохранить мир, уважать Республику Молдова и ее граждан, и вместе с которым мы продолжим строить европейскую Молдову. Уважаемые граждане, я призываю вас прийти на выборы. Наша родная Молдова в опасности, и она нуждается в вашей поддержке. Вы можете спасти ее своим голосом уже сегодня, ведь завтра может быть поздно. Судьбу нашей страны должны определить ваш голос, а не купленные голоса», - заявила Санду.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.