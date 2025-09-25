Мощный взрыв прогремел в Британии — пожар охватил склады, сотни людей эвакуировали, видео

После взрыва склад охватило пламя, которое было видно за несколько километров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В британском городе Свиндон (графство Уилтшир) в промышленной зоне прогремел мощный взрыв на складе. В результате сотни людей эвакуировали, а жители окрестных домов рассказали, что от ударной волны их дома дрогнули. О случившемся сообщает Sky News.

Взрыв произошел около 19:30 24 сентября на предприятии в зоне Groundwell по улице Кромптон-роуд. После инцидента здание склада охватил масштабный пожар, пламя было видно за несколько километров.

Для ликвидации возгорания прибыли более 10 пожарных машин и спецтехника спасательной службы Дорсета и Уилтшира, в частности, автолестницы и водовозы.

Полиция Уилтшира классифицировала событие как «серьезное» и выставила большую границу безопасности вокруг промзоны. Часть дорог перекрыли, среди них – Криклейд-роуд между Квинсфилдом и Темсдаун-драйвом.

Жителей района призвали оставаться дома, плотно закрыть окна и не приближаться к месту инцидента. Эвакуация затронула тех, кто проживает прямо возле склада.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.