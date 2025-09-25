Потужний вибух пролунав у Британії — пожежа охопила склади, сотні людей евакуювали, відео

Після вибуху склад охопило полум’я, яке було видно за кілька кілометрів.

Фото: британські ЗМІ

У британському місті Свіндон (графство Вілтшир) у промисловій зоні прогримів потужний вибух на складі. У результаті сотні людей евакуювали, а мешканці навколишніх будинків розповіли, що від ударної хвилі їхні домівки здригнулися. Про подію повідомляє Sky News.

Вибух стався близько 19:30 24 вересня на підприємстві в зоні Groundwell на вулиці Кромптон-роуд. Після інциденту будівлю складу охопила масштабна пожежа, полум’я було видно за кілька кілометрів.

Для ліквідації займання прибули понад 10 пожежних машин та спецтехніка рятувальної служби Дорсета й Вілтшира — зокрема, автодрабини та водовози.

Поліція Вілтшира класифікувала подію як «серйозну» та виставила великий кордон безпеки навколо промзони. Частину доріг перекрили, серед них — Криклейд-роуд між Квінсфілд і Темсдаун-драйв.

Мешканців району закликали залишатися вдома, щільно зачинити вікна та не наближатися до місця інциденту. Евакуація торкнулася тих, хто проживає безпосередньо біля складу.

