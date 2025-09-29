Практика судов
Начальника караула ГСЧС приговорили к 4 годам за смертельное ДТП в Черниговской области

07:36, 29 сентября 2025
Апелляционный суд оставил приговор в силе и обязал выплатить 800 тысяч гривен компенсации.
Черниговский апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры и оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым начальник караула Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС признан виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти пешехода (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Об этом сообщили в прокуратуре.

Осужденному назначено 4 года лишения свободы и запрет управлять транспортными средствами на 2 года. Суд также удовлетворил иски родственников погибшего, обязав выплатить 800 тыс. грн морального вреда. Прокурор доказал, что в городе Бобровица Нежинского района обвиняемый, управляя автомобилем «Skoda Octavia», превысил разрешенную скорость, не справился с управлением и сбил пешехода, который переходил дорогу. Пострадавший получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

В суде первой инстанции мужчина не признавал вину, но в апелляции признал ее, выразил раскаяние и полностью возместил моральный ущерб, надеясь на смягчение наказания по ст. 75 УК Украины (освобождение с испытанием). Однако суд оставил приговор в силе, и он вступил в законную силу.

