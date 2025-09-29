Практика судів
  1. В Україні

Начальника караулу ДСНС засудили до 4 років за смертельну ДТП на Чернігівщині

07:36, 29 вересня 2025
Апеляційний суд залишив вирок чинним і зобов’язав виплатити 800 тисяч гривень компенсації.
Начальника караулу ДСНС засудили до 4 років за смертельну ДТП на Чернігівщині
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чернігівський апеляційний суд погодився з доводами прокуратури і залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким начальника караулу Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті пішохода (ч. 2 ст. 286 КК України). Про це повідомили в прокуратурі.

Засудженому призначено 4 роки позбавлення волі та заборону керувати транспортними засобами на 2 роки. Суд також задовольнив позови родичів загиблого, зобов’язавши виплатити 800 тис. грн моральної шкоди. Прокурор довів, що в місті Бобровиця Ніжинського району обвинувачений, керуючи автомобілем «Skoda Octavia», перевищив дозволену швидкість, не впорався з керуванням і збив пішохода, який переходив дорогу. Потерпілий отримав тяжкі травми і помер у лікарні.

У суді першої інстанції чоловік не визнавав вину, але в апеляції визнав її, висловив каяття і повністю відшкодував моральну шкоду, сподіваючись на пом’якшення покарання за ст. 75 КК України (звільнення з випробуванням). Проте суд залишив вирок чинним, і він набрав законної сили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура ДТП ДСНС Чернігів

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дізнатися, на яку адресу надійде повістка від ТЦК, якщо чоловік не ставав на облік, можна через витяг про місце проживання на порталі Дія

Автоматичне взяття на військовий облік без ТЦК і ВЛК чоловіків 25-60 років відбудеться за місцем проживання, дані про яке візьмуть зокрема з відомчої системи ДМС, а у разі, коли місце проживання не зареєстровано чи не задекларовано — на облік поставлять ТЦК, які визначить Генштаб.

«У всіх суддів є певна професійна деформація, яка не дозволяє бути повністю об’єктивними» – ВККС про необхідність регулярного оцінювання суддів

У ВККС вважають позитивною практику оцінювання суддів суддями – кожен суддя зможе подивитися на себе очима колег.

Вища рада правосуддя хоче запровадити в українських судах нідерландські досвід та практики

Мова йде про стабільність, прозорість та підзвітність судової влади.

Україна буде зобов’язана повернути «репараційний» кредит від ЄС тільки, якщо РФ виплатить післявоєнні репарації – Роксолана Підласа

На думку голови бюджетного комітету Роксолани Підласи, РФ не збирається виплачувати репарації Україні, тому і повертати кредит від ЄС Україні не доведеться.

Вища рада правосуддя не втрачає оптимізму, що завершить розпочатий у січні 2024 року конкурс на нового голову ДСА

На посаду голови Державної судової адміністрації претендує також колишня заступниця міністра юстиції з питань пенітенціарної сфери Олена Висоцька та екс-начальник Департаменту захисту інвестицій Офісу Генпрокурора Олексій Бонюк.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду