Начальника караулу ДСНС засудили до 4 років за смертельну ДТП на Чернігівщині

Апеляційний суд залишив вирок чинним і зобов’язав виплатити 800 тисяч гривень компенсації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чернігівський апеляційний суд погодився з доводами прокуратури і залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким начальника караулу Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті пішохода (ч. 2 ст. 286 КК України). Про це повідомили в прокуратурі.

Засудженому призначено 4 роки позбавлення волі та заборону керувати транспортними засобами на 2 роки. Суд також задовольнив позови родичів загиблого, зобов’язавши виплатити 800 тис. грн моральної шкоди. Прокурор довів, що в місті Бобровиця Ніжинського району обвинувачений, керуючи автомобілем «Skoda Octavia», перевищив дозволену швидкість, не впорався з керуванням і збив пішохода, який переходив дорогу. Потерпілий отримав тяжкі травми і помер у лікарні.

У суді першої інстанції чоловік не визнавав вину, але в апеляції визнав її, висловив каяття і повністю відшкодував моральну шкоду, сподіваючись на пом’якшення покарання за ст. 75 КК України (звільнення з випробуванням). Проте суд залишив вирок чинним, і він набрав законної сили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.