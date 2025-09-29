В Норвегии из-за неизвестного дрона развернули пассажирский самолет

Развернулся пассажирский авиарейс, следовавший из Осло в Бардуфосс.

28 сентября пассажирский рейс авиакомпании Norwegian, следовавший из Осло в Бардуфосс на севере Норвегии, был вынужден развернуться из-за обнаружения беспилотника в воздушном пространстве. Об этом сообщает NRK.

Пресссекретарь авиакомпании Norwegian подтвердил, что рейс был развернут, а аэропорт в Тромсе временно закрывали для безопасности.

По данным Flightradar, самолет вернулся в 20:47 по местному времени, а уже в 21:15 из аэропорта вылетел другой самолет.

Напомним, что в аэропорту "Схипгол" в Амстердаме 27 сентября закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут из-за появления неизвестного дрона.

Как писала «Судебно-юридическая газета», над воздушным пространством аэропорта Ольборг в Дании наблюдались неизвестные беспилотники.

В ночь с 25 на 26 сентября в Швеции были замечены две неизвестные дроны недалеко от военно-морской базы.

В Финляндии над ГЭС был замечен неизвестный беспилотник.

