У Норвегії через невідомий дрон розвернули пасажирський літак

Розвернувся пасажирський авіарейс, що прямував з Осло до міста Бардуфосс.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

28 вересня пасажирський рейс авіакомпанії Norwegian, що прямував з Осло до Бардуфосса на півночі Норвегії, був вимушений розвернутись через виявлення безпілотника в повітряному просторі. Про це повідомляє NRK.

Прессекретар авіакомпанії Norwegian підтвердив, що рейс був розвернутий, а аеропорт у Тромсе тимчасово закривали для безпеки.

За даними Flightradar, літак повернувся о 20:47 за місцевим часом, а вже о 21:15 з аеропорту вилетів інший літак.

Нагадаємо, що в аеропорту "Схіпгол" в Амстердамі 27 вересня закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин через появу невідомого дрона.

Як писала «Судово-юридична газета», над повітряним простором аеропорту Ольборг, що в Данії, спостерігалися невідомі безпілотники.

В ніч з 25 на 26 вересня у Швеції були помічені два невідомі дрони неподалік військово-морської бази.

У Фінляндії над ГЕС помітили невідомий безпілотник.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.