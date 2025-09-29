Практика судів
  1. У світі

У Норвегії через невідомий дрон розвернули пасажирський літак

09:23, 29 вересня 2025
Розвернувся пасажирський авіарейс, що прямував з Осло до міста Бардуфосс.
У Норвегії через невідомий дрон розвернули пасажирський літак
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

28 вересня пасажирський рейс авіакомпанії Norwegian, що прямував з Осло до Бардуфосса на півночі Норвегії, був вимушений розвернутись через виявлення безпілотника в повітряному просторі. Про це повідомляє NRK.

Прессекретар авіакомпанії Norwegian підтвердив, що рейс був розвернутий, а аеропорт у Тромсе тимчасово закривали для безпеки.

За даними Flightradar, літак повернувся о 20:47 за місцевим часом, а вже о 21:15 з аеропорту вилетів інший літак.

Нагадаємо, що в аеропорту "Схіпгол" в Амстердамі 27 вересня закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин через появу невідомого дрона. 

Як писала «Судово-юридична газета», над повітряним простором аеропорту Ольборг, що в Данії, спостерігалися невідомі безпілотники.

В ніч з 25 на 26 вересня у Швеції були помічені два невідомі дрони  неподалік військово-морської бази.

У Фінляндії над ГЕС помітили невідомий безпілотник.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Норвегія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Цивільний кодекс має перетворитися на «супермаркет» правових можливостей для кожного українця – Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук заявив, що до розробки нової редакції Цивільного кодексу буде активно долучене «громадянське суспільство та експерти».

Додаткову винагороду співробітникам Служби судової охорони будуть виплачувати з коштів спецфонду, яким розпоряджається ДСА

Співробітники Служби судової охорони з прифронтових територій можуть отримати до 200% посадового окладу додаткової винагороди, але виплачувати її будуть за рахунок коштів спецфонду, яким розпоряджається ДСА.

У Верховному Суді повідомили, чому вкрай важко забезпечити єдність та стабільність судової практики – відомі причини

Проблеми виникають внаслідок регулярних змін до законодавства, через якість законів, а також завдяки діям самого Верховного Суду.

Дізнатися, на яку адресу надійде повістка від ТЦК, якщо чоловік не ставав на облік, можна через витяг про місце проживання на порталі Дія

Автоматичне взяття на військовий облік без ТЦК і ВЛК чоловіків 25-60 років відбудеться за місцем проживання, дані про яке візьмуть зокрема з відомчої системи ДМС, а у разі, коли місце проживання не зареєстровано чи не задекларовано — на облік поставлять ТЦК, які визначить Генштаб.

«У всіх суддів є певна професійна деформація, яка не дозволяє бути повністю об’єктивними» – ВККС про необхідність регулярного оцінювання суддів

У ВККС вважають позитивною практику оцінювання суддів суддями – кожен суддя зможе подивитися на себе очима колег.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду