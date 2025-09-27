У Фінляндії над ГЕС помітили невідомий безпілотник

Над гідроелектростанцією неподалік від фінського міста Рованіємі був помічений невідомий дрон. Про це повідомляє Yle.
Перехожий помітив безпілотник і звернувся до поліції. У правоохоронних органах підтвердили інформацію, проте не розкрили подробиць.
Інцидент стався минулих вихідних, однак повідомили про нього лише зараз.
Зазначається, що з серпня електростанції у Фінляндії стали безполітними зонами, на території яких заборонено використовувати безпілотники.
Як писала «Судово-юридична газета», над повітряним простором аеропорту Ольборг, що в Данії, спостерігалися невідомі безпілотники.
В ніч на 23 вересня у Данії та Норвегії тимчасово закривали великі аеропорти після виявлення невідомих дронів.
В ніч з 25 на 26 вересня у Швеції були помічені два невідомі дрони неподалік військово-морської бази.
