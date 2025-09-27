У Фінляндії над ГЕС помітили невідомий безпілотник

З серпня над обʼєктами енергетичної інфраструктури Фінляндії оголошено безпольотну зону.

Над гідроелектростанцією неподалік від фінського міста Рованіємі був помічений невідомий дрон. Про це повідомляє Yle.

Перехожий помітив безпілотник і звернувся до поліції. У правоохоронних органах підтвердили інформацію, проте не розкрили подробиць.

Інцидент стався минулих вихідних, однак повідомили про нього лише зараз.

Зазначається, що з серпня електростанції у Фінляндії стали безполітними зонами, на території яких заборонено використовувати безпілотники.

Як писала «Судово-юридична газета», над повітряним простором аеропорту Ольборг, що в Данії, спостерігалися невідомі безпілотники.

В ніч на 23 вересня у Данії та Норвегії тимчасово закривали великі аеропорти після виявлення невідомих дронів.

В ніч з 25 на 26 вересня у Швеції були помічені два невідомі дрони неподалік військово-морської бази.

