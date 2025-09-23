Практика судів
Аеропорти Данії та Норвегії закривали через невідомі дрони

08:02, 23 вересня 2025
Поліція розпочала розслідування, повідомивши, що безпілотники за деякий час зникли і перехопити їх не вдалося.
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
В ніч на 23 вересня у Данії та Норвегії тимчасово закривали великі аеропорти після виявлення невідомих дронів. Про це повідомляють видання DR та VG.

Зокрема, у Копенгагені близько 20:30 за місцевим часом зафіксували два-три великі дрони біля аеропорту. Це призвело до скасування та затримки рейсів. Роботу летовища відновили лише через чотири години, коли дрони самостійно залишили район. Розслідування інциденту проводить поліція Копенгагена разом із розвідкою PET та Збройними силами.

Подібна ситуація сталася і в Осло. Спершу там обмежили рух літаків однією смугою, а згодом повністю закрили аеропорт. Частину рейсів перенаправили в інші міста, інші — затримали. Близько четвертої ранку роботу летовища відновили. За фактом незаконних польотів дронів у центрі Осло поліція затримала двох осіб.

Данські та норвезькі правоохоронці з’ясовують, чи можуть бути пов’язані між собою ці інциденти.

Данія Норвегія

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

