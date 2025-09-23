Аэропорты Дании и Норвегии закрывали из-за неизвестных дронов

Полиция начала расследование, сообщив, что беспилотники через некоторое время исчезли и перехватить их не удалось.

Фото: reuters.com

В ночь на 23 сентября в Дании и Норвегии временно закрывали крупные аэропорты после обнаружения неизвестных дронов. Об этом сообщают издания DR и VG.

В частности, в Копенгагене около 20:30 по местному времени зафиксировали два-три крупных дрона возле аэропорта. Это привело к отмене и задержке рейсов. Работу аэропорта восстановили лишь через четыре часа, когда дроны самостоятельно покинули район. Расследование инцидента проводит полиция Копенгагена совместно с разведкой PET и Вооруженными силами.

Подобная ситуация произошла и в Осло. Сначала там ограничили движение самолетов одной полосой, а затем полностью закрыли аэропорт. Часть рейсов перенаправили в другие города, другие — задержали. Около четырех утра работу аэропорта восстановили. По факту незаконных полетов дронов в центре Осло полиция задержала двух человек.

Датские и норвежские правоохранители выясняют, могут ли быть связаны между собой эти инциденты.

