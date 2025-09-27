В Финляндии над ГЭС был замечен неизвестный беспилотник

С августа над объектами энергетической инфраструктуры Финляндии объявлена ​​бесполетная зона.

Над гидроэлектростанцией неподалеку от финского города Рованиеми был замечен неизвестный дрон. Об этом сообщает Yle.

Прохожий заметил беспилотник и обратился в полицию. В правоохранительных органах подтвердили информацию, однако не раскрыли подробности.

Инцидент произошел в минувшие выходные, однако сообщили о нем только сейчас.

С августа электростанции в Финляндии стали бесполетными зонами, на территории которых запрещено использовать беспилотники.

Как писала «Судебно-юридическая газета», над воздушным пространством аэропорта Ольборг в Дании наблюдались неизвестные беспилотники.

В ночь на 23 сентября в Дании и Норвегии временно закрывали крупные аэропорты после обнаружения неизвестных дронов.

В ночь с 25 на 26 сентября в Швеции были замечены две неизвестные дроны недалеко от военно-морской базы.

