В Швеции заметили неизвестные дроны неподалеку от военно-морской базы

Местные жители зафиксировали беспилотники над архипелагом Карлскруном.

В ночь с 25 на 26 сентября над шведским архипелагом Карлскруна, где размещается главная база ВМС Швеции, были замечены две неизвестные дроны, сообщает SVT.

Подозрительные беспилотники появились в воздухе над восточной частью архипелага. Один из дронов зафиксировали непосредственно правоохранители. Как отметил очередной следователь Маттиас Лундгрен, аппарат был больших размеров и напоминал ранее видевшие над Данией и Сконе.

Накануне вечером жители островов Стуркьо и Тюркьо тоже сообщили о полетах беспилотников.

По данным фактам полиция открыла производство по статьям о нарушении авиационного законодательства и закона об охране объектов.

По данным оперативного центра, речь идет по меньшей мере о двух аппаратах. Люди видели, как они мерцали зелеными и красными огнями. Полиция собирает показания очевидцев.

Никакого дрона пока не удалось удалить.

