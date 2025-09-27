У Швеції помітили невідомі дрони неподалік військово-морської бази

Місцеві мешканці зафіксували безпілотники над архіпелагом Карлскруном.

У ніч з 25 на 26 вересня над шведським архіпелагом Карлскруна, де розміщується головна база ВМС Швеції, були помічені два невідомі дрони, повідомляє SVT.

Підозрілі безпілотники з’явилися в повітрі над східною частиною архіпелагу. Один із дронів зафіксували безпосередньо правоохоронці. Як зазначив черговий слідчий Маттіас Лундгрен, апарат був великих розмірів і нагадував ті, що раніше бачили над Данією та Сконе.

Напередодні ввечері жителі островів Стуркьо та Тюркьо теж повідомили про польоти безпілотників.

За цими фактами поліція відкрила провадження за статтями про порушення авіаційного законодавства та закону про охорону об’єктів.

За даними оперативного центру, мова йде щонайменше про два апарати. Люди бачили, як вони миготіли зеленими й червоними вогнями. Наразі поліція збирає свідчення очевидців.

Жодного дрона поки не вдалося вилучити.

