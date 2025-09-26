​У Німеччині зафіксували польоти невідомих дронів — поблизу кордону з Данією

Невідомі дрони помітили над землею Шлезвіг-Гольштайн — вона межує з Данією, де дрони цього тижня помічали вже тричі.

У Німеччині у ніч на п’ятницю, 26 вересня, зафіксували кілька безпілотників. Про це повідомляє портал NDR.

Невідомі дрони помітили над землею Шлезвіг-Гольштайн — вона межує з Данією, де дрони цього тижня помічали вже тричі.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини наразі оцінює ситуацію. За словами міністерки Сабіни Зюттерлін-Ваак, йдеться про можливу шпигунську діяльність.

МВС Німеччини перебуває у тісному контакті з федеральним урядом та Бундесвером. Поліція землі вже посилила протидію дронам, узгоджуючи дії з іншими північнонімецькими регіонами. Скільки саме апаратів було зафіксовано та де саме, міністерка не уточнила.

Подібні інциденти відбулися і в Данії, де уряд назвав ситуацію «гібридною атакою» та заявив про підозру у причетності професійних структур. Копенгаген уже посилив прикордонні перевірки через можливі транспортування дронів.

Представник SPD із питань внутрішньої безпеки Ніклас Дюрбрук заявив, що у випадку підтвердження шпигунства це стане черговим свідченням серйозності гібридних загроз у регіоні. Він закликав північні федеральні землі діяти спільно з урядом та, за потреби, координувати дії з Данією для оперативного реагування.

