В Германии зафиксировали полеты неизвестных дронов — возле границы с Данией

Неизвестные дроны заметили над землёй Шлезвиг-Гольштейн — она граничит с Данией, где дроны на этой неделе наблюдали уже трижды.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Германии в ночь на пятницу, 26 сентября, зафиксировали несколько беспилотников. Об этом сообщает портал NDR.

Неизвестные дроны заметили над землёй Шлезвиг-Гольштейн — она граничит с Данией, где дроны на этой неделе наблюдали уже трижды.

Министерство внутренних дел Германии в настоящее время оценивает ситуацию. По словам министра Сабины Зюттерлин-Ваак, речь идёт о возможной шпионской деятельности.

МИД Германии находится в тесном контакте с федеральным правительством и Бундесвером. Полиция земли уже усилила противодействие дронам, согласовывая действия с другими северонемецкими регионами. Сколько именно аппаратов было зафиксировано и где именно, министр не уточнила.

Подобные инциденты произошли и в Дании, где правительство назвало ситуацию «гибридной атакой» и заявило о подозрении в причастности профессиональных структур. Копенгаген уже усилил пограничные проверки из-за возможных транспортировок дронов.

Представитель SPD по вопросам внутренней безопасности Никлас Дюрбрук заявил, что в случае подтверждения шпионажа это станет очередным свидетельством серьёзности гибридных угроз в регионе. Он призвал северные федеральные земли действовать совместно с правительством и, при необходимости, координировать действия с Данией для оперативного реагирования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.