Практика судов
  1. В мире

В Германии зафиксировали полеты неизвестных дронов — возле границы с Данией

20:00, 26 сентября 2025
Неизвестные дроны заметили над землёй Шлезвиг-Гольштейн — она граничит с Данией, где дроны на этой неделе наблюдали уже трижды.
В Германии зафиксировали полеты неизвестных дронов — возле границы с Данией
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Германии в ночь на пятницу, 26 сентября, зафиксировали несколько беспилотников. Об этом сообщает портал NDR.

Неизвестные дроны заметили над землёй Шлезвиг-Гольштейн — она граничит с Данией, где дроны на этой неделе наблюдали уже трижды.

Министерство внутренних дел Германии в настоящее время оценивает ситуацию. По словам министра Сабины Зюттерлин-Ваак, речь идёт о возможной шпионской деятельности.

МИД Германии находится в тесном контакте с федеральным правительством и Бундесвером. Полиция земли уже усилила противодействие дронам, согласовывая действия с другими северонемецкими регионами. Сколько именно аппаратов было зафиксировано и где именно, министр не уточнила.

Подобные инциденты произошли и в Дании, где правительство назвало ситуацию «гибридной атакой» и заявило о подозрении в причастности профессиональных структур. Копенгаген уже усилил пограничные проверки из-за возможных транспортировок дронов.

Представитель SPD по вопросам внутренней безопасности Никлас Дюрбрук заявил, что в случае подтверждения шпионажа это станет очередным свидетельством серьёзности гибридных угроз в регионе. Он призвал северные федеральные земли действовать совместно с правительством и, при необходимости, координировать действия с Данией для оперативного реагирования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Еврокомиссия предложит Украине кредит в размере 140 млрд евро за счет замороженных российских активов

Риск заключается в том, что продление санкций против РФ должно единогласно утверждаться каждые 6 месяцев и, если какая-либо страна ЕС заблокирует продление, то капиталы окажутся на крючке для погашения кредита – поэтому Еврокомиссия предложила изменить правила продления санкций с единогласного решения на квалифицированное большинство.

Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за удаления месседжа от Макрона, который призвал ее заблокировать торговое соглашение со странами Латинской Америки

В Еврокомиссии заявили, что переписки с телефона Урсулы фон дер Ляйен удаляются ради «экономии места» и безопасности, но к главе Еврокомиссии возникают вопросы по поводу прозрачности ее деятельности.

Администрация Трампа вновь нанимает сотни федеральных служащих, отсеянных DOGE Илона Маска

После 7-месячного оплачиваемого отпуска сотрудники, которых отсеяла команда Илона Маска, вернутся на свои места.

В ВККС сообщили, что негативных последствий для судей от их регулярного оценивания общественными объединениями, коллегами и НШСУ – не будет

ВККС планирует утвердить положение о регулярном оценивании судей уже в понедельник, 29 сентября, потому что это требование Плана Ukraine Facility.

Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області