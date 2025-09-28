У Нідерландах закривали злітну смугу аеропорту через появу безпілотника

Літаки перенаправляли на іншу злітно-посадкову смугу.

В аеропорту "Схіпгол" в Амстердамі 27 вересня закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин через появу невідомого дрона. Про це повідомляє Mirror.

Дрон помітили вдень на висоті близько 150 метрів.

Згідно з даними поліції, це був невеликий БпЛА, котрий не становив загрози повітряному руху. Втім, літаки перенаправляли на іншу злітно-посадкову смугу.

Поліція розпочала операцію з пошуку дрону та його оператора, залучивши гелікоптер, але знайти їх не вдалося.

Як писала «Судово-юридична газета», над повітряним простором аеропорту Ольборг, що в Данії, спостерігалися невідомі безпілотники.

В ніч з 25 на 26 вересня у Швеції були помічені два невідомі дрони неподалік військово-морської бази.

У Фінляндії над ГЕС помітили невідомий безпілотник.

