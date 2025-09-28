В Нидерландах закрывали взлетную полосу аэропорта из-за появления беспилотника

В аэропорту "Схипгол" в Амстердаме 27 сентября закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут из-за появления неизвестного дрона. Об этом сообщает Mirror.
Дрон был замечен днем на высоте около 150 метров.
Согласно данным полиции, это был небольшой БпЛА, не представлявший угрозы воздушному движению. Впрочем, самолеты перенаправлялись на другую взлетно-посадочную полосу.
Полиция начала операцию по поиску дрона и его оператора, привлекая вертолет, но найти их не удалось.
Как писала «Судебно-юридическая газета», над воздушным пространством аэропорта Ольборг в Дании наблюдались неизвестные беспилотники.
В ночь с 25 на 26 сентября в Швеции были замечены две неизвестные дроны недалеко от военно-морской базы.
В Финляндии над ГЭС был замечен неизвестный беспилотник.
