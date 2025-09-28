Практика судов
В Нидерландах закрывали взлетную полосу аэропорта из-за появления беспилотника

14:47, 28 сентября 2025
Самолеты перенаправлялись на другую взлетно-посадочную полосу.
В аэропорту "Схипгол" в Амстердаме 27 сентября закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут из-за появления неизвестного дрона. Об этом сообщает Mirror.

Дрон был замечен днем ​​на высоте около 150 метров.

Согласно данным полиции, это был небольшой БпЛА, не представлявший угрозы воздушному движению. Впрочем, самолеты перенаправлялись на другую взлетно-посадочную полосу.

Полиция начала операцию по поиску дрона и его оператора, привлекая вертолет, но найти их не удалось.

Как писала «Судебно-юридическая газета», над воздушным пространством аэропорта Ольборг в Дании наблюдались неизвестные беспилотники.

В ночь с 25 на 26 сентября в Швеции были замечены две неизвестные дроны недалеко от военно-морской базы.

В Финляндии над ГЭС был замечен неизвестный беспилотник.

