«У всех судей есть определенная профессиональная деформация, которая не позволяет быть полностью объективными» – ВККС о необходимости регулярного оценивания судей

В ВККС считают положительной практику оценивания судей судьями – каждый судья сможет посмотреть на себя глазами коллег.

Источник фото: ВККС

В Высшей квалификационной комиссии судей сообщили о положительном нюансе от внедрения процесса, известного как «регулярное оценивание судьи».

Напомним, что уже 29 сентября 2025 года ВККС планирует утвердить «Положение о регулярном оценивании судьи», которое предусматривает, что профессиональную деятельность судьи смогут оценивать тренеры Национальной школы судей, другие судьи из суда, где осуществляет правосудие судья, сам судья, а также общественные активисты.

Результаты регулярного оценивания будут храниться в судейских досье и учитываться при решении карьерных вопросов судей, в частности, во время конкурсов на должности судей.

Подробнее о «Положении о регулярном оценивании судьи» можно узнать из публикаций «Судебно-юридической газеты» по ссылке.

Как сообщил 26 сентября в Facebook секретарь Первой палаты ВККС Сергей Чумак, оценивание деятельности судьи другими судьями, позволит конкретному судье посмотреть на свои проблемы со стороны, то есть глазами своих коллег.

«Если бы мне коллеги порекомендовали повысить какой-то показатель, то я бы отреагировал с благодарностью, потому что со стороны лучше видно, а у нас у всех все же есть определенная профессиональная деформация, которая не позволяет быть полностью объективными», – отметил Сергей Чумак во время дискуссии о необходимости утверждения «Положения о регулярном оценивании судьи.

Автор: Вячеслав Хрипун

