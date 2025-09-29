«У всіх суддів є певна професійна деформація, яка не дозволяє бути повністю об’єктивними» – ВККС про необхідність регулярного оцінювання суддів

У ВККС вважають позитивною практику оцінювання суддів суддями – кожен суддя зможе подивитися на себе очима колег.

Джерело фото: ВККС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів повідомили про позитивний нюанс від запровадження процесу, наразі відомого як «регулярне оцінювання судді».

Нагадаємо, що вже 29 вересня 2025 року ВККС планує затвердити «Положення про регулярне оцінювання судді», яке передбачає, що професійну діяльність судді зможуть оцінювати тренери Національної школи суддів, інші судді з суду, де здійснює правосуддя суддя, сам суддя та громадські активісти.

Результати регулярного оцінювання будуть зберігатися у суддівських досьє та враховуватися під час вирішення кар’єрних питань суддів, зокрема, під час конкурсів на посади суддів.

Детальніше про «Положення про регулярне оцінювання судді» можна дізнатися з публікацій «Судово-юридичної газети» за посиланням.

Як повідомив 26 вересня у Facebook секретар Першої палати ВККС Сергій Чумак, оцінка діяльності судді іншими суддями, дозволить конкретному судді подивитися на свої проблеми зі сторони, тобто очима своїх колег.

«Якщо б мені колеги порекомендували підвищити якийсь показник, то я б відреагував із вдячністю, тому що зі сторони краще видно, а у нас у всіх все ж таки є певна професійна деформація, яка не дозволяє бути повністю об’єктивними»», – зазначив Сергій Чумак під час дискусії стосовно необхідності затвердження «Положення про регулярне оцінювання судді».

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.