У ВККС повідомили, що негативних наслідків для суддів від їх регулярного оцінювання громадськими об’єднаннями, колегами та НШСУ – не буде

ВККС планує затвердити положення про регулярне оцінювання суддів вже у понеділок, 29 вересня, бо це вимога Плану Ukraine Facility.

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів планують затвердити Положення про регулярне оцінювання судді вже у понеділок, 29 вересня. Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», проектом положення передбачено, серед іншого, щоб представники громадських об’єднань обирали справи і приходили на судові засідання, після чого б ставили судді оцінки, зокрема, за знання ним справи, зовнішній вигляд, виразність мови тощо. Також пропонується, аби оцінки колезі ставили самі судді, де він працює. Ці та інші норми викликали низку питань у суддів стосовно того, чи не буде таким чином легалізовано позапроцесуальний тиск на суддю та як це вплине на колективи судів (а також на об’єктивність розгляду відводів).

Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Чумак у коментарях до цієї новини вказав, що ВККС не є ініціатором введення інституту регулярного оцінювання судді. За його словами, саме закон зобов'язує Комісію затвердити Порядок, методологію оцінювання та самооцінювання судді.

«Крім того, цей маячок внесений до Ukraine Facility Plan з терміном виконання ІІІ квартал 2025 року, тому тягнути далі немає куди» – підкреслив він.

Також він зауважив, що ВККС «відмовилася від балів і в остаточному варіанті їх не буде».

І, хоча свої зауваження ще збиралася розглянути на засіданні Рада суддів та надати їх ВККС, за словами Сергія Чумака, затвердити положення на пленарному засіданні Комісія планує вже у понеділок, 29 вересня.

«Робоча група вже виключила бальну систему, і в остаточному варіанті її в тому виді, як у проекті, немає. Буде щось на кшталт рекомендації судді для підвищення кваліфікації і вдосконалення навичок», зазначив член ВККС. Втім, фінальну редакцію все ж визначить ВККС на пленарному засіданні.

Що стосується оцінювання вигляду та знання справи суддею під час засідань з боку представників громадських об’єднань, то, за словами Чумака, «ГО виключити з оцінювання неможливо, тому що законодавець передбачив їх обов'язкову участь у Законі – пункт 4 частини другої статті 90 Закону про судоустрій».

Зі свого боку законодавець в особі голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики Дениса Маслова у відповідь на пост народного депутата Максима Бужанського стосовно необхідності визначити порядок оцінювання суддів саме у законі, зауважив, що у комітеті «трохи не встигають за нестримними планами реформ та креативністю різних експертів».

Сергій Чумак пообіцяв, що негативних наслідків для судді від такого регулярного оцінювання не буде.

«Максимум, чим може закінчитися регулярне оцінювання, це рекомендація пройти якийсь тренінг у НШСУ чи вдосконалити самостійно якийсь показник і все. Жодних дисциплінарних наслідків чи висновків щодо відповідності займаній посаді. Читайте першоджерело - статтю 90 Закону про судоустрій», зазначив член ВККС.

«До речі, наші науковці говорять, що у них таке подібне оцінювання є і вони нормально до цього ставляться», додав він.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що ВККС фактично стала «заручником» плану Ukraine Facility, за який Україна отримує кошти від ЄС. Зокрема, це стосується виконання «маяків» стосовно швидкості заповнення вакансій у різних судах і, відповідно, дотримання об’єктивності під час гонитви за виконанням цих «маяків».

Втім, виникає питання, хто є автором відповідних «маяків», чи залучається до процесу їх розроблення судова влада в особі тих же ВККС і ВРП, а також профільний комітет Верховної Ради. І – якщо органи судової влади та законодавці не залучаються урядом до написання цих планів – то як та ким тоді окреслюються завдання, які Україна має виконати у сфері судової реформи.

Нагадаємо, на днях Єврокомісія прийняла та подала Раді ЄС пропозицію щодо змін до Плану Ukraine Facility.

При цьому свої пропозиції стосовно змін до Ukraine Facility направив Єврокомісії саме український Кабмін (текст відповідного додатку до розпорядження Кабміну від 1 серпня 2025 р. №817-р досі не оприлюднений).

Судячи з цього, український уряд бере активну участь у формулюванні завдань, які потраплять у перелік «маяків», зокрема, для судової влади.

Наталя Мамченко

