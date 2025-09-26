В ВККС сообщили, что негативных последствий для судей от их регулярного оценивания общественными объединениями, коллегами и НШСУ – не будет

ВККС планирует утвердить положение о регулярном оценивании судей уже в понедельник, 29 сентября, потому что это требование Плана Ukraine Facility.

В Высшей квалификационной комиссии судей планируют утвердить Положение о регулярном оценивании судьи уже в понедельник, 29 сентября. Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», проектом положения предусмотрено, среди прочего, чтобы представители общественных объединений выбирали дела и приходили на судебные заседания, после чего бы ставили судье оценки, в частности, за знание им дела, внешний вид, выразительность речи и тому подобное. Также предлагается, чтобы оценки коллеге ставили сами судьи, где он работает. Эти и другие нормы вызвали ряд вопросов у судей относительно того, не будет ли таким образом легализовано внепроцессуальное давление на судью и как это повлияет на коллективы судов (а также на объективность рассмотрения отводов).

Член Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Чумак в комментариях к этой новости указал, что ВККС не является инициатором введения института регулярного оценивания судьи. По его словам, именно закон обязывает Комиссию утвердить Порядок, методологию оценивания и самооценивания судьи.

«Кроме того, этот маячок внесен в Ukraine Facility Plan со сроком выполнения III квартал 2025 года, поэтому тянуть дальше некуда», – подчеркнул он.

Также он отметил, что ВККС «отказалась от баллов и в окончательном варианте их не будет».

И, хотя свои замечания еще собирался рассмотреть на заседании Совет судей и предоставить их ВККС, по словам Сергея Чумака, утвердить положение на пленарном заседании Комиссия планирует уже в понедельник, 29 сентября.

«Рабочая группа уже исключила бальную систему, и в окончательном варианте ее в том виде, как в проекте, нет. Будет что-то вроде рекомендации судье для повышения квалификации и усовершенствования навыков», – отметил член ВККС. Впрочем, финальную редакцию все же определит ВККС на пленарном заседании.

Что касается оценивания внешнего вида и знания дела судьей во время заседаний со стороны представителей общественных объединений, то, по словам Чумака, «ГО исключить из оценивания невозможно, потому что законодатель предусмотрел их обязательное участие в Законе – пункт 4 части второй статьи 90 Закона о судоустройстве».

Со своей стороны законодатель в лице председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Дениса Маслова в ответ на пост народного депутата Максима Бужанского относительно необходимости определить порядок оценивания судей именно в законе, отметил, что в комитете «немного не успевают за безудержными планами реформ и креативностью разных экспертов».

Сергей Чумак пообещал, что негативных последствий для судьи от такого регулярного оценивания не будет.

«Максимум, чем может закончиться регулярное оценивание, это рекомендация пройти какой-то тренинг в НШСУ или усовершенствовать самостоятельно какой-то показатель и все. Никаких дисциплинарных последствий или выводов относительно соответствия занимаемой должности. Читайте первоисточник – статью 90 Закона о судоустройстве», – отметил член ВККС.

«Кстати, наши ученые говорят, что у них такое подобное оценивание есть, и они нормально к этому относятся», – добавил он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что ВККС фактически стала «заложником» плана Ukraine Facility, за который Украина получает средства от ЕС. В частности, это касается выполнения «маяков» относительно скорости заполнения вакансий в разных судах и, соответственно, соблюдения объективности во время гонки за выполнением этих «маяков».

Впрочем, возникает вопрос, кто является автором соответствующих «маяков», привлекается ли к процессу их разработки судебная власть в лице тех же ВККС и ВСП, а также профильный комитет Верховной Рады. И – если органы судебной власти и законодатели не привлекаются правительством к написанию этих планов – то как и кем тогда очерчиваются задания, которые Украина должна выполнить в сфере судебной реформы.

Напомним, на днях Еврокомиссия приняла и подала Совету ЕС предложение относительно изменений в План Ukraine Facility.

При этом свои предложения относительно изменений в Ukraine Facility направил Еврокомиссии именно украинский Кабмин (текст соответствующего приложения к распоряжению Кабмина от 1 августа 2025 г. №817-р до сих пор не обнародован).

Судя по этому, украинское правительство принимает активное участие в формулировании заданий, которые попадут в перечень «маячков», в частности, для судебной власти.

Автор: Наталя Мамченко

