Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

В ВККС сообщили, что негативных последствий для судей от их регулярного оценивания общественными объединениями, коллегами и НШСУ – не будет

14:07, 26 сентября 2025
ВККС планирует утвердить положение о регулярном оценивании судей уже в понедельник, 29 сентября, потому что это требование Плана Ukraine Facility.
В ВККС сообщили, что негативных последствий для судей от их регулярного оценивания общественными объединениями, коллегами и НШСУ – не будет
Источник фото: ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Высшей квалификационной комиссии судей планируют утвердить Положение о регулярном оценивании судьи уже в понедельник, 29 сентября. Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», проектом положения предусмотрено, среди прочего, чтобы представители общественных объединений выбирали дела и приходили на судебные заседания, после чего бы ставили судье оценки, в частности, за знание им дела, внешний вид, выразительность речи и тому подобное. Также предлагается, чтобы оценки коллеге ставили сами судьи, где он работает. Эти и другие нормы вызвали ряд вопросов у судей относительно того, не будет ли таким образом легализовано внепроцессуальное давление на судью и как это повлияет на коллективы судов (а также на объективность рассмотрения отводов).

Член Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Чумак в комментариях к этой новости указал, что ВККС не является инициатором введения института регулярного оценивания судьи. По его словам, именно закон обязывает Комиссию утвердить Порядок, методологию оценивания и самооценивания судьи.

«Кроме того, этот маячок внесен в Ukraine Facility Plan со сроком выполнения III квартал 2025 года, поэтому тянуть дальше некуда», – подчеркнул он.

Также он отметил, что ВККС «отказалась от баллов и в окончательном варианте их не будет».

И, хотя свои замечания еще собирался рассмотреть на заседании Совет судей и предоставить их ВККС, по словам Сергея Чумака, утвердить положение на пленарном заседании Комиссия планирует уже в понедельник, 29 сентября.

«Рабочая группа уже исключила бальную систему, и в окончательном варианте ее в том виде, как в проекте, нет. Будет что-то вроде рекомендации судье для повышения квалификации и усовершенствования навыков», – отметил член ВККС. Впрочем, финальную редакцию все же определит ВККС на пленарном заседании.

Что касается оценивания внешнего вида и знания дела судьей во время заседаний со стороны представителей общественных объединений, то, по словам Чумака, «ГО исключить из оценивания невозможно, потому что законодатель предусмотрел их обязательное участие в Законе – пункт 4 части второй статьи 90 Закона о судоустройстве».

Со своей стороны законодатель в лице председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Дениса Маслова в ответ на пост народного депутата Максима Бужанского относительно необходимости определить порядок оценивания судей именно в законе, отметил, что в комитете «немного не успевают за безудержными планами реформ и креативностью разных экспертов».

Сергей Чумак пообещал, что негативных последствий для судьи от такого регулярного оценивания не будет.

«Максимум, чем может закончиться регулярное оценивание, это рекомендация пройти какой-то тренинг в НШСУ или усовершенствовать самостоятельно какой-то показатель и все. Никаких дисциплинарных последствий или выводов относительно соответствия занимаемой должности. Читайте первоисточник – статью 90 Закона о судоустройстве», – отметил член ВККС.

«Кстати, наши ученые говорят, что у них такое подобное оценивание есть, и они нормально к этому относятся», – добавил он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что ВККС фактически стала «заложником» плана Ukraine Facility, за который Украина получает средства от ЕС. В частности, это касается выполнения «маяков» относительно скорости заполнения вакансий в разных судах и, соответственно, соблюдения объективности во время гонки за выполнением этих «маяков».

Впрочем, возникает вопрос, кто является автором соответствующих «маяков», привлекается ли к процессу их разработки судебная власть в лице тех же ВККС и ВСП, а также профильный комитет Верховной Рады. И – если органы судебной власти и законодатели не привлекаются правительством к написанию этих планов – то как и кем тогда очерчиваются задания, которые Украина должна выполнить в сфере судебной реформы.

Напомним, на днях Еврокомиссия приняла и подала Совету ЕС предложение относительно изменений в План Ukraine Facility.

При этом свои предложения относительно изменений в Ukraine Facility направил Еврокомиссии именно украинский Кабмин (текст соответствующего приложения к распоряжению Кабмина от 1 августа 2025 г. №817-р до сих пор не обнародован).

Судя по этому, украинское правительство принимает активное участие в формулировании заданий, которые попадут в перечень «маячков», в частности, для судебной власти.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВККС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В ВККС сообщили, что негативных последствий для судей от их регулярного оценивания общественными объединениями, коллегами и НШСУ – не будет

ВККС планирует утвердить положение о регулярном оценивании судей уже в понедельник, 29 сентября, потому что это требование Плана Ukraine Facility.

Всех мужчин 25-60 лет, которые не пользовались «Резерв+» и не ходили в ТЦК, внесли в Реестр военнообязанных «Оберег» — теперь им могут прийти штрафы

Бюджет может пополниться штрафами за счет тех мужчин, которые не ходили в ТЦК и не регистрировались в «Резерв+».

Кабмин установил дополнительное вознаграждение сотрудникам Службы судебной охраны, работающим на территориях активных или возможных боевых действий

Определенные категории сотрудников Службы судебной охраны смогут рассчитывать на дополнительное вознаграждение в 200% должностного оклада.

Верховный Суд объяснил, как устанавливается причинная связь между действиями должностного лица и последствиями в сложных управленческих решениях

Начальник управления допустил принятие незаконного решения комиссией по рассмотрению вопросов обеспечения жильем о выплате денежной компенсации на приобретение жилья за счет бюджетных средств – ВС объяснил, как установить связь между его действиями и последствиями.

Верховный Суд определил, чем отличается присвоение находки от кражи имущества

Если лицо завладело забытой собственником вещью, зная, кому она принадлежит, это следует оценивать не как присвоение находки, а как кражу чужого имущества – Верховный Суд.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області