Судьи будут ставить баллы коллегам, а ОО – оценивать выразительность речи и внешний вид судей на заседаниях: ВККС готовится принять порядок регулярного оценивания судьи

В проекте положения о регулярном оценивании предлагается, чтобы коллеги судьи оценивали его эмоциональную устойчивость и решительность от 0 до 5 баллов, а представители общественных объединений – внешний вид, речь и «знание дела», детали которого сами знать не должны.

В Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) планируют до 30 сентября утвердить Положение о регулярном оценивании судьи. «Судебно-юридическая газета» проанализировала проект положения, который ВККС разместила в конце августа.

Регулярное оценивание судьи предлагают проводить по «методу 360 градусов», что предусматривает получение оценок от четырех категорий субъектов:

преподаватели (тренеры) Национальной школы судей – оценивают по результатам тренингов;

другие судьи из суда, где работает судья – проводят оценивание путем анкетирования;

сам судья – заполняет анкету самооценки;

общественные объединения (ОО) – осуществляют оценивание работы судьи в открытых судебных заседаниях.

Процедура предусматривает использование анкет, в которых оцениваются показатели по шкале от 0 до 5 баллов, где 0 – невозможно оценить, а 5 – очень высокий уровень.

Результаты регулярного оценивания внесут в судейское досье, и проект положения допускает их учет при карьерных решениях – в частности, в конкурсах. В то же время, не определено, какие именно правовые последствия наступают для судьи из-за «плохих» оценок. При этом предусмотрено, что отказ судьи от участия в регулярном оценивании «имеет значение для установления соответствия судьи критерию профессиональной этики и добропорядочности».

Судьи будут ставить оценки коллегам

Очевидно, любое оценивание коллегами – это стресс. А если эти баллы от коллег будут влиять на дальнейшую карьеру – это уже поле для конфликтов. Как избежать этих потенциальных конфликтов в судах, особенно там, где небольшое количество судей – положение не предусматривает. Фактически судья в небольшом суде будет видеть, кто и какую оценку ему поставил.

Кроме того, когда судьи оценивают других судей-коллег, имеет место риск «взаимных услуг» или, наоборот, мести, когда судья поставит низкую оценку коллеге только потому, что ранее получил от него негативную оценку (то есть «оценка в ответ»).

Следовательно, ВККС предлагает, чтобы оценивание судьи другими судьями проводилось раз в 3 года, «если иной срок не определен запросом ВККС» в случае участия судьи в определенном конкурсе.

Регулярное оценивание проводится судьями того же суда, где работает судья. Стаж совместной работы должен быть не менее 6 месяцев. Определять «оценщика» будут с помощью автоматизированной системы распределения дел.

Судья должен быть оценен не менее чем 3 судьями. Количество судей, достаточное для оценивания, может определяться собранием. В случае непринятия собранием судей соответствующего решения, оценивать судью могут все судьи этого суда. Если фактическое количество судей в суде 4 и меньше, судья должен быть оценен всеми работающими в этом суде судьями.

В анкете судья должен поставить баллы коллеге за «своевременность выполнения задач», решительность, эффективную коммуникацию и взаимодействие, «устойчивость мотивации», эмоциональную устойчивость и т.п.

Далее эта анкета направляется в Национальную школу судей. Судья имеет право получить в Школе судей доступ к анкете и предоставить возражения относительно нее.

Доступ к анкете обеспечивается без предоставления информации о судье, который ее заполнил. Впрочем, в небольших судах будет сразу понятно, кто выставлял баллы.

Также проект положения предусматривает такую норму, как «результаты оценивания судьи судьями соответствующего суда определяются решением собрания судей и оформляются в виде заключения».

Баллы от ОО за внешний вид и «знание дела»

Относительно оценивания общественными объединениями, представители которых по собственному усмотрению смогут выбрать судебные заседания, то есть, без обеспечения случайности – здесь очевидна тонкая грань между общественным контролем и внепроцессуальным давлением на суд.

В проекте положения имеются лишь базовые предостережения относительно конфликта интересов. Впрочем, непонятно, как будут предварительно проверять таких оценщиков-ОО с точки зрения их источников финансирования, интересов, в частности, того, не имеют ли бенефициары ОО заинтересованности в результате рассмотрения дел судьи, который подлежит их оценке.

При этом критерии доступа ОО к участию в оценивании ориентированы на ограниченные сферы (антикоррупция, реформирование правосудия и т.п.), вследствие чего потенциально формируется узкий и идейно однородный пул. Это грозит тем, что оценивание будет концентрироваться в руках одной группы лиц.

Некоторые индикаторы для оценивания (например, «реакция суда на представителя ОО») могут стимулировать ритуальную любезность в ущерб процессуальной дисциплине. Очевидно, показатели должны фиксировать поведение, релевантное отправлению правосудия, а не отношение к наблюдателям. Аналогичные вопросы вызывает предложение ОО оценить «выразительность речи» судьи во время заседания или его внешний вид.

Очень интересно будет наблюдать, как ОО должно оценить «знание дела» судьей. Ведь для обеспечения беспристрастности при выставлении баллов сам представитель ОО, очевидно, не должен предварительно анализировать это дело.

С точки зрения методологии не очень понятна целесообразность варианта оценки «0 — невозможно оценить». Это может продуцировать необъективную оценку, то есть, псевдоданные и инфляцию «нулей».

Также для оценок судей судьями и оценок ОО механика возражений не детализирована: кто рассматривает, в какие сроки, по каким критериям, как это влияет на заключение и досье.

Отсутствует детальная процедура предоставления судье права на ответ и возможность удаления предвзятых материалов из досье.

Проект положения предусматривает, что анкета оценивания судьи общественным объединением направляется на электронные адреса ВККС, Общественного совета добропорядочности и суда. То есть, фактически – всем на обычную почту присылают персональную информацию относительно судьи без каких-либо механизмов защиты этих данных.

Впрочем, очевидно, основной вопрос заключается в том, какова настоящая цель этого оценивания. Неопределенность может привести к произвольному использованию его результатов. Без ответа на этот вопрос «регулярность» превратится в формальность, а «оценивание» — в источник конфликтов и сомнений в добропорядочности системы.

Автор: Наталя Мамченко

