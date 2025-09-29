Практика судов
В Верховном Суде сообщили, почему очень трудно обеспечить единство и стабильность судебной практики – известны причины

09:15, 29 сентября 2025
Проблемы возникают в результате регулярных изменений в законодательство, из-за качества законов, а также благодаря действиям самого Верховного Суда.
В Верховном Суде рассказали, почему на уровне кассационной инстанции возникают проблемы с обеспечением единства судебной практики. 

Как сообщил 26 сентября во время конференции «Единство судебной практики: ключевые правовые выводы Верховного Суда 2025» судья Кассационного хозяйственного суда ВС Юрий Чумак, усложняют обеспечение единства судебной практики следующие факторы:

  • постоянное изменение законодательства и неоднозначность его формулировок 
  • значительное количество постановлений самого Верховного Суда по той или иной проблеме
  • невыполнение требований процессуального законодательства палатами кассационных судов Верховного Суда относительно четкого определения нормы, в отношении которой делается заключение 
  • несовершенство кассационных фильтров или неприменение кассационных фильтров судьями Верховного Суда
  • передача дел на рассмотрение палат кассационных судов для отступления от правовой оценки или выводов в определениях, а не от выводов о применении нормы права в постановлениях Верховного Суда 
  • значительное количество отдельных мнений в делах, что в дальнейшем делает правовые позиции Верховного Суда «нестабильными»
  • действие правовых выводов Верховного суда на дела, которые уже рассмотрены предыдущими судебными инстанциями
  • отступление от стабильной практики в случаях, когда все предложенные варианты, а также предыдущие и последующие правовые позиции, имеют право на существование 
  • пересмотр «стабильных» правовых позиций после смены состава палат кассационных судов или состава Большой Палаты Верховного Суда.

«Меняется состав палат, в том числе Большой Палаты, и начинается ревизия правовых выводов. На самом деле изменение правовых позиций должно быть только в исключительных случаях, например, когда изменились общественные отношения или судебная практика по конкретному вопросу, уже устарела», – отметил Юрий Чумак.

Напомним, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», еще весной 2025 года в Большой Палате Верховного Суда сообщили, что достичь единства, стабильности и неизменяемости судебной практики в существующих условиях невозможно.

Автор Вячеслав Хрипун

суд Верховный Суд

