У Верховному Суді повідомили, чому вкрай важко забезпечити єдність та стабільність судової практики – відомі причини

09:15, 29 вересня 2025
Проблеми виникають внаслідок регулярних змін до законодавства, через якість законів, а також завдяки діям самого Верховного Суду.
У Верховному Суді розповіли, чому на рівні касаційної інстанції виникають проблеми із забезпеченням єдності судової практики.
Як повідомив 26 вересня під час конференції «Єдність судової практики: ключові правові висновки Верховного Суду 2025» суддя Касаційного господарського суду ВС Юрій Чумак, ускладнюють забезпечення єдності судової практики наступні фактори:
- постійна зміна законодавства та неоднозначність його формулювань
- значна кількість постанов самого Верховного Суду з тієї чи іншої проблеми
- невиконання вимог процесуального законодавства палатами касаційних судів Верховного Суду щодо чіткого визначення норми, стосовно якої робиться висновок
- недосконалість касаційних фільтрів або незастосування касаційних фільтрів суддями Верховного Суду
- передання справ на розгляд палат касаційних судів для відступу від правової оцінки або висновків в ухвалах, а не від висновків щодо застосування норми права в постановах Верховного Суду
- значна кількість окремих думок у справах, що у подальшому робить правові позиції Верховного Суду «нестабільними»
- дія правових висновків Верховного Суду на справи, які вже розглянуті попередніми судовими інстанціями
- відступ від стабільної практики у випадках, коли усі запропоновані варіанти, а також попередня та наступні правові позиції мають право на існування
-
перегляд «стабільних» правових позицій після зміни складу палат касаційних судів або складу Великої Палати Верховного Суду.
«Змінюється склад палат, у тому числі Великої Палати, і починається ревізія правових висновків. Насправді, зміни правових позицій повинні бути лише у виключних випадках, наприклад, коли змінилися суспільні відносини або судова практика з конкретного питання вже застаріла», – зазначив Юрій Чумак.
Нагадаємо, що як розповідала «Судово-юридична газета», ще навесні 2025 року у Великій Палаті Верховного Суду повідомили, що досягти єдності, стабільності та незмінності судової практики в існуючих умовах неможливо.
Автор В’ячеслав Хрипун
