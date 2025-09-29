У Верховному Суді повідомили, чому вкрай важко забезпечити єдність та стабільність судової практики – відомі причини

Проблеми виникають внаслідок регулярних змін до законодавства, через якість законів, а також завдяки діям самого Верховного Суду.

У Верховному Суді розповіли, чому на рівні касаційної інстанції виникають проблеми із забезпеченням єдності судової практики.

Як повідомив 26 вересня під час конференції «Єдність судової практики: ключові правові висновки Верховного Суду 2025» суддя Касаційного господарського суду ВС Юрій Чумак, ускладнюють забезпечення єдності судової практики наступні фактори:

постійна зміна законодавства та неоднозначність його формулювань

значна кількість постанов самого Верховного Суду з тієї чи іншої проблеми

невиконання вимог процесуального законодавства палатами касаційних судів Верховного Суду щодо чіткого визначення норми, стосовно якої робиться висновок

недосконалість касаційних фільтрів або незастосування касаційних фільтрів суддями Верховного Суду

передання справ на розгляд палат касаційних судів для відступу від правової оцінки або висновків в ухвалах, а не від висновків щодо застосування норми права в постановах Верховного Суду

значна кількість окремих думок у справах, що у подальшому робить правові позиції Верховного Суду «нестабільними»

дія правових висновків Верховного Суду на справи, які вже розглянуті попередніми судовими інстанціями

відступ від стабільної практики у випадках, коли усі запропоновані варіанти, а також попередня та наступні правові позиції мають право на існування

перегляд «стабільних» правових позицій після зміни складу палат касаційних судів або складу Великої Палати Верховного Суду.

«Змінюється склад палат, у тому числі Великої Палати, і починається ревізія правових висновків. Насправді, зміни правових позицій повинні бути лише у виключних випадках, наприклад, коли змінилися суспільні відносини або судова практика з конкретного питання вже застаріла», – зазначив Юрій Чумак.

Нагадаємо, що як розповідала «Судово-юридична газета», ще навесні 2025 року у Великій Палаті Верховного Суду повідомили, що досягти єдності, стабільності та незмінності судової практики в існуючих умовах неможливо.

Автор В’ячеслав Хрипун

