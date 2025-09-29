Практика судов
Будет ли сбивать Финляндия российские самолеты — президент Александр Стубб ответил

08:30, 29 сентября 2025
Александр Стубб заявил, что для таких случаев существует «специальный протокол».
Будет ли сбивать Финляндия российские самолеты — президент Александр Стубб ответил
Президент Финляндии Александр Стубб высказался по поводу сбития российских самолетов, которые могут нарушить воздушное пространство страны. Он отметил, что Европа не находится в состоянии войны с Россией, цитирует Clash Report.

Также Стубб добавил, что лидеры ЕС должны сохранять спокойствие, принимая решения по уничтожению неопознанных воздушных целей.

По его словам, Финляндия не будет их сбивать. Впрочем, добавил он, для таких случаев существует "специальный протокол".

Напомним, что Польша, Британия и Швеция заявили о готовности сбивать российские самолеты, нарушающие их границы.

