Чи збиватиме Фінляндія російські літаки — президент Александр Стубб дав відповідь

08:30, 29 вересня 2025
Александр Стубб заявив, що для таких випадків існує «спеціальний протокол».
Чи збиватиме Фінляндія російські літаки — президент Александр Стубб дав відповідь
Президент Фінляндії Александр Стубб висловився щодо збиття російських літаків, які можуть порушити повітряний простір країни. Він зазначив, що Європа не перебуває у стані війни з Росією, цитує Clash Report.

Також Стубб додав, що лідери ЄС мають зберігати спокій, коли ухвалюють рішення щодо знищення невпізнаних повітряних цілей.

З його слів, Фінляндія не буде їх збивати. Втім, додав він, для таких випадків існує «спеціальний протокол». 

Нагадаємо, що Польща, Британія і Швеція заявили про готовність збивати російські літаки, що порушать їхні кордони.

