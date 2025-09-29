Чи збиватиме Фінляндія російські літаки — президент Александр Стубб дав відповідь

Александр Стубб заявив, що для таких випадків існує «спеціальний протокол».

Президент Фінляндії Александр Стубб висловився щодо збиття російських літаків, які можуть порушити повітряний простір країни. Він зазначив, що Європа не перебуває у стані війни з Росією, цитує Clash Report.

Також Стубб додав, що лідери ЄС мають зберігати спокій, коли ухвалюють рішення щодо знищення невпізнаних повітряних цілей.

З його слів, Фінляндія не буде їх збивати. Втім, додав він, для таких випадків існує «спеціальний протокол».

Нагадаємо, що Польща, Британія і Швеція заявили про готовність збивати російські літаки, що порушать їхні кордони.

