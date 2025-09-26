Зима может быть очень сложной, температура в домах может упасть до 12–14°C

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг предупредил о возможных ограничениях газоснабжения.

Зима 2025–2026 годов может стать чрезвычайно сложной для украинцев из-за дефицита газа и повреждения газотранспортной системы. Об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, запланированного объема газа для отопительного сезона — 13,2 млрд кубометров — хватит только при условии теплой зимы. В случае сильных холодов возможны временные ограничения подачи газа, снижение давления в системе и даже отключение.

«Поэтому мы вынуждены будем сидеть в многоквартирных домах, в которых температура будет не привычная нам, а температура помещения будет 12-14 градусов и будут ограничения в подаче газа — будет понижено давление в общей объединенной газотранспортной системе и возможно даже отключение газа будет, потому что у нас и поражена объединенная газотранспортная система, и газовые хранилища также были поражены неоднократно, поэтому ситуация с газом очень сложная и мы должны быть готовы к таким сложным сценариям», — отметил Попенко.

Он подчеркнул, что при повторении прошлогодней ситуации придется докупать газ по значительно более высоким ценам, что дополнительно осложнит прохождение отопительного сезона.

