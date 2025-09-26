Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

Зима може бути дуже складною, температура в будинках може впасти до 12–14°C

21:30, 26 вересня 2025
Голова Союзу споживачів комунальних послуг попередив про можливі обмеження газопостачання.
Зима може бути дуже складною, температура в будинках може впасти до 12–14°C
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Зима 2025–2026 років може стати надзвичайно складною для українців через дефіцит газу та пошкодження газотранспортної системи. Про це заявив голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, запланованого обсягу газу для опалювального сезону — 13,2 млрд кубометрів — вистачить лише за умови теплої зими. У разі сильних холодів можливі тимчасові обмеження подачі газу, зниження тиску в системі та навіть відключення.

«Тому ми змушені будемо сидіти в багатоквартирних будинках, в яких температура буде не звична нам, а температура приміщення буде 12-14 градусів і будуть обмеження в подачі газу – буде знижений тиск в загальній об'єднаній газотранспортній системі і можливо навіть відключення газу буде, тому що в нас і вражена об'єднана газотранспортна система, і газові сховища також були вражені неодноразово, тому ситуація з газом дуже складна і ми повинні бути готові до таких складних сценарій», — зазначив Попенко.

Він наголосив, що при повторенні минулорічної ситуації доведеться докуповувати газ за значно вищими цінами, що додатково ускладнить проходження опалювального сезону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна опалення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Єврокомісія запропонує Україні кредит у розмірі 140 млрд євро за рахунок заморожених російських активів

Ризик полягає в тому, що продовження санкцій проти РФ має одностайно ухвалюватися кожні 6 місяців, і якщо якась країна ЄС заблокує продовження, то капітали опиняться «на гачку» для погашення кредиту – тому Єврокомісія запропонувала змінити правила продовження санкцій з одностайного рішення на кваліфіковану більшість.

Урсула фон дер Ляєн опинилася в центрі скандалу через видалення меседжу від Макрона, який закликав її заблокувати торговельну угоду з країнами Латинської Америки

В Єврокомісії заявили, що переписка з телефону Урсули фон дер Ляєн видаляється задля «економії місця» та безпеки, але до глави Єврокомісії виникають питання щодо прозорості її діяльності.

Адміністрація Трампа знову наймає сотні федеральних службовців, відсіяних DOGE Ілона Маска

Після 7-місячної оплачуваної відпустки співробітники, яких відсіяла команда Ілона Маска, повернуться на свої місця.

У ВККС повідомили, що негативних наслідків для суддів від їх регулярного оцінювання громадськими об’єднаннями, колегами та НШСУ – не буде

ВККС планує затвердити положення про регулярне оцінювання суддів вже у понеділок, 29 вересня, бо це вимога Плану Ukraine Facility.

Порушення права на захист не може бути «частковим» – ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення судді ВАКС Віктору Маслову, який заборонив підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області