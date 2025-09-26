Зима може бути дуже складною, температура в будинках може впасти до 12–14°C

Голова Союзу споживачів комунальних послуг попередив про можливі обмеження газопостачання.

Зима 2025–2026 років може стати надзвичайно складною для українців через дефіцит газу та пошкодження газотранспортної системи. Про це заявив голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, запланованого обсягу газу для опалювального сезону — 13,2 млрд кубометрів — вистачить лише за умови теплої зими. У разі сильних холодів можливі тимчасові обмеження подачі газу, зниження тиску в системі та навіть відключення.

«Тому ми змушені будемо сидіти в багатоквартирних будинках, в яких температура буде не звична нам, а температура приміщення буде 12-14 градусів і будуть обмеження в подачі газу – буде знижений тиск в загальній об'єднаній газотранспортній системі і можливо навіть відключення газу буде, тому що в нас і вражена об'єднана газотранспортна система, і газові сховища також були вражені неодноразово, тому ситуація з газом дуже складна і ми повинні бути готові до таких складних сценарій», — зазначив Попенко.

Він наголосив, що при повторенні минулорічної ситуації доведеться докуповувати газ за значно вищими цінами, що додатково ускладнить проходження опалювального сезону.

