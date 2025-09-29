Парламентские выборы в Молдове — 99% голосов подсчитано, лидирует партия Санду

Правящая партия «Действие и солидарность» лидирует на парламентских выборах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральная избирательная комиссия Молдовы обработала более 99% бюллетеней после парламентских выборов. По подсчетам, правящая партия "Действие и солидарность" (PAS), которую основала действующая президент страны Мая Санду, побеждает на выборах.

За нее отдали 49,91% голосов. На втором месте находится "Патриотический блок".

По предварительным данным, голоса разделились следующим образом:

PAS – 49,91% голосов

"Патриотический блок" – 24,33%

блок "АЛЬТЕРНАТИВА" – 8,01%

"Наша партия" – 6,23%

ЧП "Демократия на дому" - 5,64%.

Как отметили в ЦИК, общая явка на выборы составила 52%. Согласно данным, среди людей от 18 до 25 лет явка составляла 48%. Наибольший показатель среди людей 66-75 лет. Их явка составила 76,14%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.