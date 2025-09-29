Парламентські вибори у Молдові — 99% голосів підраховано, лідирує партія Санду

Центральна виборча комісія Молдови обробила понад 99% бюлетенів після парламентських виборів. За підрахунками, правляча партія «Дія і солідарність» (PAS), яку заснувала чинна президентка країни Мая Санду, перемагає на виборах.
За неї віддали 49,91% голосів. На другому місці перебуває "Патріотичний блок".
За попередніми даними, голоси розділилися так:
Як зазначили у ЦВК, загальна явка на вибори становила 52%. Згідно з даними, серед людей віком від 18 до 25 років явка становила 48%. Найбільший показник серед людей віком 66−75 років. Їхня явка становила 76,14%.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.