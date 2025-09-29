Парламентські вибори у Молдові — 99% голосів підраховано, лідирує партія Санду

Правляча партіяя «Дія і солідарність» лідирує на парламентських виборах.

Фото: EPA/UPG

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центральна виборча комісія Молдови обробила понад 99% бюлетенів після парламентських виборів. За підрахунками, правляча партія «Дія і солідарність» (PAS), яку заснувала чинна президентка країни Мая Санду, перемагає на виборах.

За неї віддали 49,91% голосів. На другому місці перебуває "Патріотичний блок".

За попередніми даними, голоси розділилися так:

PAS – 49,91% голосів

"Патріотичний блок" – 24,33%

блок "АЛЬТЕРНАТИВА" – 8,01%

"Наша партія"– 6,23%

ПП "Демократія вдома" – 5,64%.

Як зазначили у ЦВК, загальна явка на вибори становила 52%. Згідно з даними, серед людей віком від 18 до 25 років явка становила 48%. Найбільший показник серед людей віком 66−75 років. Їхня явка становила 76,14%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.