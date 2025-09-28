Практика судов
На Борщаговке после обстрела заметили выгоревший автобус, едущий своим ходом – видео

15:42, 28 сентября 2025
Напомним, Россия разрушила улицу на Петропавловской Борщаговке.
На Борщаговке после обстрела заметили выгоревший автобус, едущий своим ходом – видео
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 28 сентября РФ обстреляла Киев. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах.

В частности, на Петропавловской Борщаговке в результате атаки РФ разрушена целая улица. Обстрел произошел возле ЖК «Львовский». В сети показали видео, как уже днем полностью выгоревший автобус своим ходом едет по Киеву.

россия Киев обстрел

