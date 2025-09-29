Высший совет правосудия хочет внедрить в украинских судах нидерландские опыт и практики

Речь идет о стабильности, прозрачности и подотчетности судебной власти.

В Высшем совете правосудия сообщили о желании внедрить в Украине достижения судебной системы Королевства Нидерланды.

Об этом во время визита делегации Высшего совета правосудия в Королевство Нидерланды сообщил председатель ВСП Григорий Усик.

«Украинская сторона стремится перенять лучшие практики нидерландской судебной системы, которая является примером стабильности, прозрачности и подотчетности», - отметил Григорий Усик.

По данным ВСП, Королевство Нидерланды (г. Гаага) в сентябре посетили следующие члены Высшего совета правосудия:

Григорий Усик

Юлия Бокова

Сергей Бурлаков

Олег Кандзюба

Алла Котелевец

Александр Сасевич

Роман Маселко

