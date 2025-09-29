Высший совет правосудия хочет внедрить в украинских судах нидерландские опыт и практики

В Высшем совете правосудия сообщили о желании внедрить в Украине достижения судебной системы Королевства Нидерланды.
Об этом во время визита делегации Высшего совета правосудия в Королевство Нидерланды сообщил председатель ВСП Григорий Усик.
«Украинская сторона стремится перенять лучшие практики нидерландской судебной системы, которая является примером стабильности, прозрачности и подотчетности», - отметил Григорий Усик.
По данным ВСП, Королевство Нидерланды (г. Гаага) в сентябре посетили следующие члены Высшего совета правосудия:
Григорий Усик
Юлия Бокова
Сергей Бурлаков
Олег Кандзюба
Алла Котелевец
Александр Сасевич
Роман Маселко
Автор: Вячеслав Хрипун
