Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Вища рада правосуддя хоче запровадити в українських судах нідерландські досвід та практики

07:45, 29 вересня 2025
Мова йде про стабільність, прозорість та підзвітність судової влади.
Вища рада правосуддя хоче запровадити в українських судах нідерландські досвід та практики
Джерело фото — ВРП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Вищій раді правосуддя повідомили про бажання запровадити в Україні досягнення судової системи Королівства Нідерланди.

Про це під час візиту делегації Вищої ради правосуддя до Королівства Нідерланди повідомив голова ВРП Григорій Усик.

«Українська сторона прагне перейняти найкращі практики нідерландської судової системи, яка є прикладом стабільності, прозорості та підзвітності», – зазначив Григорій Усик.

За даними ВРП, Королівство Нідерланди (м. Гаага) у вересні відвідали наступні члени Вищої ради  правосуддя:

Григорій Усик

Юлія Бокова

Сергій Бурлаков

Олег Кандзюба

Алла Котелевець

Олександр Сасевич

Роман Маселко

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дізнатися, на яку адресу надійде повістка від ТЦК, якщо чоловік не ставав на облік, можна через витяг про місце проживання на порталі Дія

Автоматичне взяття на військовий облік без ТЦК і ВЛК чоловіків 25-60 років відбудеться за місцем проживання, дані про яке візьмуть зокрема з відомчої системи ДМС, а у разі, коли місце проживання не зареєстровано чи не задекларовано — на облік поставлять ТЦК, які визначить Генштаб.

«У всіх суддів є певна професійна деформація, яка не дозволяє бути повністю об’єктивними» – ВККС про необхідність регулярного оцінювання суддів

У ВККС вважають позитивною практику оцінювання суддів суддями – кожен суддя зможе подивитися на себе очима колег.

Вища рада правосуддя хоче запровадити в українських судах нідерландські досвід та практики

Мова йде про стабільність, прозорість та підзвітність судової влади.

Україна буде зобов’язана повернути «репараційний» кредит від ЄС тільки, якщо РФ виплатить післявоєнні репарації – Роксолана Підласа

На думку голови бюджетного комітету Роксолани Підласи, РФ не збирається виплачувати репарації Україні, тому і повертати кредит від ЄС Україні не доведеться.

Вища рада правосуддя не втрачає оптимізму, що завершить розпочатий у січні 2024 року конкурс на нового голову ДСА

На посаду голови Державної судової адміністрації претендує також колишня заступниця міністра юстиції з питань пенітенціарної сфери Олена Висоцька та екс-начальник Департаменту захисту інвестицій Офісу Генпрокурора Олексій Бонюк.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду