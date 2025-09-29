Вища рада правосуддя хоче запровадити в українських судах нідерландські досвід та практики

Мова йде про стабільність, прозорість та підзвітність судової влади.

Джерело фото — ВРП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Вищій раді правосуддя повідомили про бажання запровадити в Україні досягнення судової системи Королівства Нідерланди.

Про це під час візиту делегації Вищої ради правосуддя до Королівства Нідерланди повідомив голова ВРП Григорій Усик.

«Українська сторона прагне перейняти найкращі практики нідерландської судової системи, яка є прикладом стабільності, прозорості та підзвітності», – зазначив Григорій Усик.

За даними ВРП, Королівство Нідерланди (м. Гаага) у вересні відвідали наступні члени Вищої ради правосуддя:

Григорій Усик

Юлія Бокова

Сергій Бурлаков

Олег Кандзюба

Алла Котелевець

Олександр Сасевич

Роман Маселко

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.