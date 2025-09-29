В Киеве два дня будут ограничивать движение на бульваре Леси Украинки

Ремонтные работы продлятся два дня на участке от Маккейна до Примаченко.

29 и 30 сентября в Печерском районе Киева частично ограничат движение транспорта и пешеходов на бульваре Леси Украинки, сообщила КК «Киевавтодор».

Ремонтные работы будут проводиться на участке от улицы Джона Маккейна до бульвара Марии Примаченко с 8:00 до 20:00. Коммунальная корпорация извинилась за временные неудобства, вызванные ремонтом.

