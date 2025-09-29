У Києві два дні обмежуватимуть рух на бульварі Лесі Українки

Ремонтні роботи триватимуть два дні на ділянці від Маккейна до Примаченко.

29 та 30 вересня в Печерському районі Києва частково обмежать рух транспорту та пішоходів на бульварі Лесі Українки, повідомила КК «Київавтодор».

Ремонтні роботи проводитимуться на ділянці від вулиці Джона Маккейна до бульвару Марії Примаченко з 8:00 до 20:00. Комунальна корпорація вибачилася за тимчасові незручності, спричинені ремонтом.

