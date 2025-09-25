Воины ГУР уничтожили два российских самолета Ан-26 и поразили две РЛС в Крыму, видео

Спецподразделение «Призраки» сожгло два транспортных самолета Ан-26.

Главное управление разведки сообщает, что спецподразделение "Призраки" уничтожило в оккупированном Крыму два российских самолета и поразило две радиолокационные станции.

Среди пораженных РЛС - радиолокационная станция надводной обстановки и береговая станция МР-10М1 "Мыс М1".

"Во время рейда на полуостров спецназначенные украинской военной разведки сожгли два транспортных самолета российских захватчиков Ан-26, а также поразили вражеские радиолокационную станцию ​​надводной обстановки и береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1", - рассказали в ГУР.

