Воїни ГУР знищили два російські літаки Ан-26 і уразили дві РЛС в Криму, відео

Спецпідрозділ «Примари» спалив два транспортні літаки Ан-26.

Головне управління розвідки повідомляє, що спецпідрозділ "Примари" знищив в окупованому Криму два російські літаки і уразив дві радіолокаційні станції.

Серед уражених РЛС — радіолокаційна станція надводної обстановки та берегова станція МР-10М1 "Мис М1".

"Під час рейду на півострів спецпризначенці української воєнної розвідки спалили два транспортних літаки російських загарбників Ан-26, а також уразили ворожі радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1", - розповіли у ГУР.

