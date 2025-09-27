Британский блогер пересек море в ванне, фото

Британский YouTube-блогер Макс Фош совершил более восьмичасовое путешествие по морю в ванне, добравшись до островов Силли.

Британский YouTube-блогер Макс Фош совершил необычное путешествие — он пересек море в ванне. Его маршрут пролегал от Сеннен-Коув в Корнуолле до города Хью-Таун на островах Силли. Об этом сообщает BBC.

Приключение началось 24 сентября в 07:30 по местному времени. Вместе с командой поддержки и лодкой безопасности Фош отправился в путь и прибыл на Силли около 16:00. Всего путешествие длилось около восьми с половиной часов.

По словам блогера, идея переплыть море в ванне появилась еще в детстве.

«Я нашел рисунок, который сделал в шесть лет: я в ванне, плывущей по морю. И решил воплотить детскую мечту», — рассказал он.

Фош объяснил, что решился на такой эксперимент, «потому что этого еще никто не делал» и потому, что у него просто была запасная ванна.

В то же время он позаботился о безопасности: имел сопровождaющую лодку, чтобы «никто не вызывал спасателей из-за его глупости». Восемь часов в тесном «судне» оказались не слишком комфортными — блогер признался, что после путешествия его спина «была не в восторге».

На островах Силли Фош устроил импровизированный праздник — оставил за баром в местном пабе Mermaid Inn несколько сотен фунтов, что он назвал «первым фестивалем Силли».

А ванну-лодку, которую блогер назвал Billy the Bathtub Boat, он подарил 10-летнему мальчику, жителю островов. «Его лицо сияло от радости», — вспомнил Фош.

Официальное видео «ванного путешествия» блогер пообещал опубликовать примерно через шесть недель.

