Практика судів
  1. Фото
  2. / У світі

Британський блогер перетнув море у ванній, фото

19:33, 27 вересня 2025
Британський YouTube-блогер Макс Фош здійснив понад восьмигодинну подорож морем у ванній, діставшись островів Сіллі.
Британський блогер перетнув море у ванній, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Британський YouTube-блогер Макс Фош здійснив незвичну подорож — він перетнув море у ванній. Його маршрут пролягав від Сеннен-Коув у Корнуолі до міста Х’ю-Таун на островах Сіллі. Про це повідомляє ВВС.

Пригода розпочалася 24 вересня о 07:30 за місцевим часом. Разом із командою підтримки та човном безпеки Фош вирушив у дорогу та прибув на Сіллі близько 16:00. Усього мандрівка тривала близько восьми з половиною годин.

За словами блогера, ідея перепливти море у ванній з’явилася ще у дитинстві.

«Я знайшов малюнок, який зробив у шість років: я у ванні, що пливе морем. І вирішив втілити дитячу мрію», — розповів він.

Фош пояснив, що наважився на такий експеримент, «бо цього ще ніхто не робив» і тому, що у нього просто була запасна ванна.

Водночас він подбав про безпеку: мав супровідний човен, аби «ніхто не викликав рятувальників через його дурість». Вісім годин у тісному «судні» виявилися не надто комфортними — блогер зізнався, що після подорожі його спина «була не в захваті».

На островах Сіллі Фош влаштував імпровізоване свято — поставив кілька сотень фунтів за бар у місцевому пабі Mermaid Inn, що він назвав «першим фестивалем Сіллі».

А ванну-човен, яку блогер назвав Billy the Bathtub Boat, він подарував 10-річному хлопчикові, мешканцю островів. «Його обличчя сяяло від радості», — згадав Фош.

Офіційне відео «ванної подорожі» блогер пообіцяв опублікувати приблизно за шість тижнів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дізнатися, на яку адресу надійде повістка від ТЦК, якщо чоловік не ставав на облік, можна через витяг про місце проживання на порталі Дія

Автоматичне взяття на військовий облік без ТЦК і ВЛК чоловіків 25-60 років відбудеться за місцем проживання, дані про яке візьмуть зокрема з відомчої системи ДМС, а у разі, коли місце проживання не зареєстровано чи не задекларовано — на облік поставлять ТЦК, які визначить Генштаб.

«У всіх суддів є певна професійна деформація, яка не дозволяє бути повністю об’єктивними» – ВККС про необхідність регулярного оцінювання суддів

У ВККС вважають позитивною практику оцінювання суддів суддями – кожен суддя зможе подивитися на себе очима колег.

Вища рада правосуддя хоче запровадити в українських судах нідерландські досвід та практики

Мова йде про стабільність, прозорість та підзвітність судової влади.

Україна буде зобов’язана повернути «репараційний» кредит від ЄС тільки, якщо РФ виплатить післявоєнні репарації – Роксолана Підласа

На думку голови бюджетного комітету Роксолани Підласи, РФ не збирається виплачувати репарації Україні, тому і повертати кредит від ЄС Україні не доведеться.

Вища рада правосуддя не втрачає оптимізму, що завершить розпочатий у січні 2024 року конкурс на нового голову ДСА

На посаду голови Державної судової адміністрації претендує також колишня заступниця міністра юстиції з питань пенітенціарної сфери Олена Висоцька та екс-начальник Департаменту захисту інвестицій Офісу Генпрокурора Олексій Бонюк.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду