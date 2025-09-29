Практика судов
На Львовщине таможенники изъяли iPhone 14, спрятанные в запасном колесе, на 4 млн гривен

09:59, 29 сентября 2025
Водитель спрятал 188 гаджетов в запасном колесе.
В пункте пропуска «Шегини-Медика» при досмотре микроавтобуса Renault Trafic, которым управлял гражданин Украины, таможенники нашли 188 единиц Apple iPhone 14.

Как рассказали во Львовской таможне, мобильные телефоны были спрятаны в запасном колесе транспортного средства и обнаружены с помощью портативного ручного сканера. Ориентировочная стоимость гаджетов составляет 4 млн грн. В настоящее время фиксируется нарушение таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

