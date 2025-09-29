На Львівщині митники вилучили iPhone 14, сховані у запасному колесі, на 4 млн гривень

Водій приховав 188 гаджетів у запасному колесі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В пункті пропуску «Шегині–Медика» під час огляду мікроавтобуса Renault Trafic, яким керував громадянин України, митники знайшли 188 одиниць Apple iPhone 14.

Як розповіли у Львівській митниці, мобільні телефони були заховані у запасному колесі транспортного засобу та виявлені за допомогою портативного ручного сканера. Орієнтовна вартість гаджетів становить 4 млн грн. Наразі фіксується порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.