На Львівщині митники вилучили iPhone 14, сховані у запасному колесі, на 4 млн гривень

09:59, 29 вересня 2025
Водій приховав 188 гаджетів у запасному колесі.
На Львівщині митники вилучили iPhone 14, сховані у запасному колесі, на 4 млн гривень
В пункті пропуску «Шегині–Медика» під час огляду мікроавтобуса Renault Trafic, яким керував громадянин України, митники знайшли 188 одиниць Apple iPhone 14.

Як розповіли у Львівській митниці, мобільні телефони були заховані у запасному колесі транспортного засобу та виявлені за допомогою портативного ручного сканера. Орієнтовна вартість гаджетів становить 4 млн грн. Наразі фіксується порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

