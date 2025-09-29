Совет судей проведет заседание 3 октября — какие вопросы рассмотрят

Совет судей Украины проведет заседание 3 октября в 10.00. В повестку дня вынесено 8 вопросов, сообщили в ССУ.
Следовательно, ССУ будет рассматривать следующие вопросы:
1. По кадровому, финансовому, материально-техническому и другому обеспечению судов в 2025 году, проблемные вопросы и перспективы на 2026 год.
2. О предоставлении предложений по кандидатам на должность членов Конкурсной комиссии по назначению членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины по квоте Совета судей Украины.
3. О внесении изменений в Типовое положение о собрании судей судов общей юрисдикции.
4. О предоставлении консультативного заключения к проекту Положения о регулярной оценке судей.
5. Об обращении Высшего совета правосудия по поводу проверки организации деятельности судов.
6. О результатах изучения вопросов деятельности Олевского районного суда Житомирской области и проверки обращения судьи Олевского районного суда Житомирской области М. Русина.
7. О поощрениях.
8. Разное.
