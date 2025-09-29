Совет судей проведет заседание 3 октября — какие вопросы рассмотрят

На рассмотрение вынесено восемь вопросов, в том числе финансовое и кадровое обеспечение судов в 2025 году.

Совет судей Украины проведет заседание 3 октября в 10.00. В повестку дня вынесено 8 вопросов, сообщили в ССУ.

Следовательно, ССУ будет рассматривать следующие вопросы:

1. По кадровому, финансовому, материально-техническому и другому обеспечению судов в 2025 году, проблемные вопросы и перспективы на 2026 год.

2. О предоставлении предложений по кандидатам на должность членов Конкурсной комиссии по назначению членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины по квоте Совета судей Украины.

3. О внесении изменений в Типовое положение о собрании судей судов общей юрисдикции.

4. О предоставлении консультативного заключения к проекту Положения о регулярной оценке судей.

5. Об обращении Высшего совета правосудия по поводу проверки организации деятельности судов.

6. О результатах изучения вопросов деятельности Олевского районного суда Житомирской области и проверки обращения судьи Олевского районного суда Житомирской области М. Русина.

7. О поощрениях.

8. Разное.

