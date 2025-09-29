Рада суддів проведе засідання 3 жовтня — які питання розглянуть

На розгляд винесено вісім питань, зокрема щодо фінансового та кадрового забезпечення судів у 2025 році.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада суддів України проведе засідання 3 жовтня о 10:00. На порядок денний винесено 8 питань, повідомили у РСУ.

Тож, РСУ розглядатиме наступні питання:

1. Щодо кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів у 2025 році, проблемні питання та перспективи на 2026 рік.

2. Про надання пропозицій щодо кандидатів на посаду членів Конкурсної комісії щодо призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за квотою Ради суддів України.

3. Про внесення змін до Типового положення про збори суддів судів загальної юрисдикції.

4. Про надання консультативного висновку до проекту Положення про регулярне оцінювання суддів.

5. Про звернення Вищої ради правосуддя щодо перевірки організації діяльності судів.

6. Про результати вивчення питань діяльності Олевського районного суду Житомирської області та перевірки звернення судді Олевського районного суду Житомирської області М. Русина.

7. Про заохочення.

8. Різне.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.